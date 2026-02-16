«الأمم المتحدة» تعيّن تُقى الهنائي عضواً في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت الإمارات العربية المتحدة بتعيين الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتورة تُقى الهنائي، الأستاذة المساعدة في الهندسة الحاسوبية بجامعة نيويورك أبوظبي، عضواً في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي التي شكلتها الأمم المتحدة مؤخراً.

تُعد الدكتورة الهنائي مهندسة وعالمة وباحثة متخصصة في مجالات التفاعل بين الإنسان والتقنيات الذكية، وحظيت إسهاماتها البحثية بتقدير عالٍ على المستويين الوطني والدولي، من ضمنها حصولها على جائزة «مبتكرون دون 35 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادرة عن مجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية».

وبصفتها أحد ممثلي المنطقة العربية، تنضم الدكتورة الهنائي إلى نخبة من أربعين خبيراً تم تعيينهم لعضوية اللجنة المعنية بإعداد تقييمات علمية مستقلة ومتعددة التخصصات، تسهم في إثراء النقاشات الدولية بشأن فرص الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتأثيراته.

جاء إنشاء اللجنة في إطار «قمة المستقبل» التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، للبناء على «الميثاق الرقمي العالمي» المعتمد كمرفق لـ«ميثاق المستقبل»، وذلك لضمان استناد النقاشات الدولية حول الذكاء الاصطناعي إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة.

وستقدم اللجنة تقييمات تقنية، تمكّن كافة الدول والشركاء من الاستفادة منها على نحو متكافئ، بما يسهم في سد فجوة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس هذه الرؤية الطموحة التنوع الإقليمي لأعضاء اللجنة.

وقال سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة: «إن اعتماد الدكتورة الهنائي عضواً في هذه اللجنة الأممية البارزة يعكس مستوى التميز الذي بلغته الكفاءات العلمية الإماراتية، وحجم الاستثمارات المتواصلة في هذا القطاع الحيوي.. وتتطلع دولة الإمارات إلى صدور التقرير الأول للجنة، في إطار حرصها على الإسهام البنّاء في صياغة مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، على نحو يحد من مخاطره ويعزز فرصه لخدمة الإنسانية».

وفي سياق متصل، قال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك : «نعتز بتعيين الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتورة الهنائي عضواً في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي.. وتعكس مسيرتها البحثية الحافلة، التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستثمار المستدام في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية الكفاءات العلمية».

من جانبها قالت الدكتورة الهنائي: «يسعدني الانضمام إلى هذه اللجنة المتميزة في مرحلة مفصلية لمسار ابتكار الذكاء الاصطناعي وحوكمته وأتطلع إلى التعاون مع نخبة من الخبراء لتعزيز فهمنا المشترك لفرص الذكاء الاصطناعي وتأثيراته بما يخدم الجميع، وكذلك إبراز الإسهامات المتنامية لدولة الإمارات والمنطقة في بحوث الذكاء الاصطناعي ضمن هذه المجموعة من الرواد العالميين لمعالجة مسائل أساسية تتعلق بمستقبل البشرية».

ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نمواً متسارعاً في مخرجات البحث العلمي، وتطوراً في الخبرات العلمية والبنية التحتية والتطبيقات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.. كما ينسجم إسهام الدكتورة الهنائي في مجال الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان مع رؤية دولة الإمارات في توظيف هذه التكنولوجيا لدعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز القيم الإنسانية، وتحقيق الرفاه والازدهار للجميع.

وباعتبارها مركزاً للتكنولوجيا والتجارة والابتكار، ترتكز استراتيجية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي على توجيه التقنيات نحو إحداث أثر إيجابي، وتعزيز الشراكات التي تدعم التنمية المستدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات، ودعم التقدم المسؤول والشامل في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في إطار عمل الأمم المتحدة أو في مختلف المحافل متعددة الأطراف حول العالم.