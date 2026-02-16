عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبد العزيز محمد ماجد

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالعزيز محمد ماجد، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي.

وأعرب سموّه عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين.