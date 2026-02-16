كاليفورنيا تستعد لعاصفة شتوية قوية

ابوظبي - سيف اليزيد - يستعد جزء كبير من ولاية كاليفورنيا الأميركية، اليوم الاثنين، لمواجهة عاصفة شتوية قوية، تحمل عواصف رعدية شديدة ورياحًا عاتية وثلوجًا كثيفة في المناطق الجبلية. وحث خبير الأرصاد الجوية في سكرامنتو، جاكوب سبندر، السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الأيام المقبلة، ونصحهم بحزم أدوات السلامة الشتوية، خاصة إذا كانوا يخططون للسفر.

وأفادت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء في بيان صحفي بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي ونماذج الطقس المحسنة المعتمدة على التعلم الآلي لتحديد أماكن إرسال الطواقم والمعدات، مثل أعمدة الكهرباء والمحولات، قبل وصول العاصفة.

وشددت الشركة على أن الظاهرة الجوية المتوقعة «ستتطور على عدة مراحل»، مع تحرك أنظمة عواصف متعددة عبر المنطقة، مما يزيد من مخاطر الرياح والأمطار والثلوج. وقد انتشرت التحذيرات والنشرات الخاصة بالرياح والثلوج والفيضانات على طول الولاية، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية.

وحث مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم كاليفورنيا في منشور عبر منصة «إكس» السكان على الاستعداد لآثار متتالية من الطقس السيئ، بما في ذلك الفيضانات والانزلاقات الأرضية وانقطاع الكهرباء وإغلاق الطرق.

وقد تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة والثلوج بانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، فضلاً عن عرقلة حركة السفر الجوي في المنطقة.

بينما يسافر الناس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، تخضع أجزاء كبيرة من شمال كاليفورنيا لتحذير من عاصفة شتوية، حيث تستعد المجتمعات لهطول ثلوج بارتفاع عدة أقدام. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المسافرين من وإلى سييرا نيفادا ومنتجعات التزلج الشهيرة هناك من توقع «تأثيرات كبيرة على حركة السفر» ودعتهم إلى توخي «أقصى درجات الحذر».