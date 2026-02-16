«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة حتى السبت

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اعتباراً من غد وحتى 21 فبراير الجاري أحوالاً جوية متقلبة نسبياً، تتسم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأجواء رطبة صباحاً في عدد من المناطق.

وأوضح المركز في بيان أن طقس غد سيكون رطباً صباحاً مع فرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في بعض المناطق الشمالية والشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار على أقصى المناطق الشمالية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطرباً صباحاً ثم متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

يستمر الطقس يوم الأربعاء رطباً صباحاً مع فرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ويُتوقع أن يكون الطقس يوم الخميس رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال بقية اليوم، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ويشهد الطقس يوم الجمعة رطوبة صباحية مع فرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، مع استمرار البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

أما الطقس يوم السبت، فيكون رطباً صباحاً مع فرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الساحلية والداخلية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.