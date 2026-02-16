شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار في تداولات ضعيفة السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين، في ظل انخفاض سيولة الأسواق نتيجة إغلاق أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وآسيا بسبب العطلات، فيما فرضت قوة الدولار ضغوطاً على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4,976.37 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 16:19 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل بنسبة 1% إلى 4,996.60 دولاراً للأوقية.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى UBS: «يتداول الذهب ضمن نطاق حول 5,000 دولار للأوقية خلال الأسبوع، مع انخفاض السيولة بسبب العطلات».

عطلات تضغط على السيولة

أُغلقت الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة «يوم الرؤساء»، فيما أُغلقت أسواق الصين وعدد من الدول الآسيوية الأخرى بسبب عطلة رأس السنة القمرية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، ما جعل الذهب المُسعَّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

بيانات أمريكية متباينة وتأثيرها على الفائدة

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة صورة متباينة بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في يناير بأقل من المتوقع، في حين تسارع نمو الوظائف بشكل مفاجئ خلال الشهر نفسه.

وقال Austan Goolsbee، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الجمعة إن أسعار الفائدة قد تنخفض، لكنه أشار إلى أن تضخم قطاع الخدمات لا يزال مرتفعاً.

ويتوقع المشاركون في السوق أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 مارس.

وعادةً ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

تطورات جيوسياسية

على الصعيد الجيوسياسي، أفادت تقارير بأن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق منافع اقتصادية للطرفين، وفقاً لما نقل عن دبلوماسي إيراني يوم الأحد.

توقعات الأسعار

قال زين فودا، المحلل لدى MarketPulse التابعة لـOANDA: «سأخفض هدفي متوسط الأجل للذهب من 5,500 دولار إلى نطاق أقرب بين 5,100 و5,200 دولار في الوقت الحالي، لكن الوضع لا يزال شديد التقلب».

المعادن النفيسة الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 75.83 دولاراً للأوقية، بعد هبوط بلغ 3% في وقت سابق، علماً أنها ارتفعت 3.4% يوم الجمعة.

وأضاف فودا: «باعتبارها معدناً أكثر حساسية للدورات الاقتصادية، فإن أي إشارة إلى قوة الاقتصاد تقلل جاذبية الفضة كملاذ آمن مقارنة بالذهب، كما أن قوة بيانات الوظائف تشير إلى حاجة أقل فورية لأصول الملاذ الآمن».