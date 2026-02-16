تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-02-2026

ارتفع سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 281.65$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند سعر 342.25$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد