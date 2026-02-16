الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-02-2026

2026-02-16 15:55PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تماسك مستوى المقاومة النفسي 5,000$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستنفذ السعر بذلك فرصه الإيجابية، حيث يرتكز حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

