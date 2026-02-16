تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-02-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تماسك مستوى المقاومة النفسي 5,000$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستنفذ السعر بذلك فرصه الإيجابية، حيث يرتكز حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.