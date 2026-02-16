وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس لجنة إدارة غزة ومسؤول ملفها الأمني

القاهرة - كتب محمد نسيم - التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، 14 فبراير 2026، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث ، ومسؤول ملفها الأمني سامي نسمان، في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ "الأناضول"، بأن الوزير فيدان التقى شعث ونسمان في أنقرة، دون ذكر تفاصيل حول فحوى اللقاء.

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها شعث.

اقرأ أيضا/ وزير الخارجية السعودي يبحث مع ملادينوف الأوضاع في غـزة

وبدأت اللجنة منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل تتضمنها المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"قوة الاستقرار الدولية"، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع الفلسطيني.

المصدر : الأناضول