سعر سهم مرافق (2083) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 07-10-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-07 00:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين (1322) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 74.90 ريال، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 74.90 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 82.60 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

