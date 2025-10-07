الاقتصاد

سعر البلاتين يكرر المحاولات الإيجابية– توقعات اليوم 7-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين يكرر المحاولات الإيجابية– توقعات اليوم 7-10-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات الإيجابية– توقعات اليوم 7-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-07 05:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر البلاتين توفّر العزم الإيجابي الناتج عن اتحاد المؤشرات الرئيسية ليحافظ على فرص استئناف الهجوم الصاعد بمهاجمته حاليا للمقاومة الممتدة نحو 1630.00$ بهدف إيجاد منفذ لتحقيق مكاسب جديدة قد تمتد قريبا نحو 1660.00$ و1690.00 على التوالي.

 

نود التذكير بأن ثبات الدعم المستقر عند 1525.00$ يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, بينما كسر هذا الدعم سيجبر السعر على تفعيل المسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 1480.00$ و1440.00$ قبل أي محاولة لاستئناف الهجوم الصاعد.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1575.00$ و 1660.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا