شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات الإيجابية– توقعات اليوم 7-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-07 05:16AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر البلاتين توفّر العزم الإيجابي الناتج عن اتحاد المؤشرات الرئيسية ليحافظ على فرص استئناف الهجوم الصاعد بمهاجمته حاليا للمقاومة الممتدة نحو 1630.00$ بهدف إيجاد منفذ لتحقيق مكاسب جديدة قد تمتد قريبا نحو 1660.00$ و1690.00 على التوالي.
نود التذكير بأن ثبات الدعم المستقر عند 1525.00$ يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, بينما كسر هذا الدعم سيجبر السعر على تفعيل المسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 1480.00$ و1440.00$ قبل أي محاولة لاستئناف الهجوم الصاعد.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1575.00$ و 1660.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع