سهم مايكروسوفت ينخفض وسط تحذيرات من غرامات احتكارية في أوروبا

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى 122 ألف دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، مدعومًا بتلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تفيد بأن مزيدًا من خفض أسعار الفائدة قد يكون في الطريق.



كما ساهم الطلب القوي المستمر على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري (Spot Bitcoin ETFs) في دعم سعر أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية.



وارتفع البيتكوين (BTC-USD) في تداولات الخميس المبكرة متجاوزًا 123 ألف دولار، قبل أن يقلّص مكاسبه ليستقر فوق 122 ألف دولار، مرتفعًا بنحو 1% خلال اليوم.



ورغم مكاسب البيتكوين خلال اليوم الماضي، وبعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا 126 ألف دولار في مطلع الأسبوع، فقد اتخذت منصة الاستثمار البريطانية "هارغريفز لانسداون" (Hargreaves Lansdown) موقفًا متشددًا تجاه قطاع العملات المشفرة.



وقالت الشركة في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس: "نحن لا نعتقد أن العملات المشفرة تمتلك الخصائص التي تجعلها مناسبة للإدراج في المحافظ الاستثمارية سواء للنمو أو لتحقيق الدخل، ولا ينبغي الاعتماد عليها لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية."



وأضافت الشركة أن "البيتكوين ليس فئة أصول استثمارية".



وجاء هذا التصريح بالتزامن مع قرار هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) رفع الحظر المفروض منذ أربع سنوات على سماح المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة بالاستثمار في منتجات العملات المشفرة المنظمة.



لكن هارغريفز لانسداون أوضحت أنها ستجري تقييمات إضافية للمخاطر قبل اتخاذ قرارها بشأن إتاحة الوصول إلى الملاحظات المتداولة في البورصة الخاصة بالعملات المشفرة (ETNs) على منصتها.



محضر الفيدرالي يشير إلى تحول في السياسة



يأتي تقييم "هارغريفز لانسداون" لسوق العملات المشفرة في وقت يشهد فيه قطاع الأصول الرقمية موجة صعود قوية، مدعومة بـالإشارات التيسيرية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتدفقات كبيرة إلى صناديق البيتكوين والإيثر الفورية.



ففي يوم الأربعاء، أظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر أن نحو نصف صانعي السياسة النقدية يتوقعون خفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما يشير إلى اتجاه أكثر تيسيرًا في موقف البنك المركزي.



وردت الأسواق بموجة مكاسب واسعة عبر الأسهم والعملات المشفرة والسلع.



وفي اليوم ذاته، سجلت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات صافية بلغت 441 مليون دولار، لتسجل ثامن يوم متتالٍ من المكاسب، بينما أضافت صناديق الإيثر الفورية 69 مليون دولار أخرى، مما يعكس عودة شهية المستثمرين للأصول الرقمية.



في الوقت نفسه، قفز الذهب فوق 4,050 دولارًا للأونصة للمرة الأولى، مرتفعًا بنسبة 11.7% خلال الشهر وبنحو 55% منذ بداية العام، مع تزايد المخاوف من تدهور قيمة العملات الورقية مما دفع المستثمرين نحو الأصول الصلبة.



وقال تيموثي ميسير، رئيس قسم الأبحاث في شركة BRN: "امتصت الأسواق تقلبات الأسبوع وخرجت منها أكثر قوة. كانت محاضر الفيدرالي الحافز الذي احتاجه المتفائلون بالسوق — تأكيد بأن السياسة النقدية تتجه نحو مزيد من التيسير السريع، وليس التشديد. ونتيجة لذلك، قفز كل من الذهب والبيتكوين، مما أعاد تأكيد الاتجاه العام نحو الأصول الملموسة التي تقود هذه الدورة."



وأضاف أن سلسلة التدفقات إلى صناديق ETF على مدى ثمانية أيام متتالية تشير إلى طلب هيكلي قوي ومستمر، في حين أن الشركات الكبرى بدأت توسع مشاركتها عبر إضافة البيتكوين إلى خزائنها كأصل احتياطي استراتيجي.



وأوضح أن تراجع المخاطر الجيوسياسية بفضل "إطار السلام في الشرق الأوسط" الذي توسط فيه الرئيس دونالد ترامب ساهم في خفض التقلبات قصيرة الأجل ومنح المتداولين رؤية أوضح للربع الأخير من العام.



المؤسسات المالية تقود موجة الصعود الحالية



قال رايان لي، كبير المحللين في منصة التداول Bitget، لموقع Yahoo Finance UK، إن الارتفاع الأخير للبيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة فوق 126 ألف دولار مدفوع بـتدفقات صناديق ETF المتزايدة وتنامي مشاركة المؤسسات المالية.



وسجل البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا عند 126,198 دولارًا يوم الاثنين 6 أكتوبر، مع تصاعد حماس المستثمرين تجاه صناديق البيتكوين الفورية.



وأوضح لي: "تُظهر بيانات السوق الحالية أنه منذ بداية أكتوبر شهدنا تدفقات ضخمة إلى صناديق البيتكوين ETF، وبلغت ذروتها بأكثر من 1.2 مليار دولار في السادس من أكتوبر — وهي طفرة في السيولة ترجمت إلى تحقيق المستوى القياسي 126,198 دولارًا في اليوم نفسه."



وأضاف: "مع استمرار إغلاق الحكومة الأميركية، وجد المستثمرون من مختلف الفئات ملاذًا في البيتكوين وأصول أخرى للتحوّط ضد حالة عدم اليقين الكلي. وفي الوقت ذاته، تشهد البورصات نقصًا في المعروض من البيتكوين، وهو ما يعكس أزمة سيولة قد تفتح المجال لمزيد من الارتفاعات السعرية في المستقبل."



وأشار لي إلى أن دورة الصعود الحالية تختلف عن سابقاتها، موضحًا: "إلى جانب التراكم المستمر من قبل صناديق البيتكوين الفورية، بدأت الشركات أيضًا في إضافة البيتكوين مباشرة إلى خزائنها كأصل رئيسي لتخزين القيمة والتحوط ضد التضخم."