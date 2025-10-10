سعر النفط الخام يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 10-10-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعد الموجة الهابطة التي شهدها بتحركاته أمس، حيث حاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة للانطلاق مجدداً نحو الصعود، ليستند إلى مستوى الدعم 3,950$ الذي أوقف تراجعه ومنحه زخماً إيجابياً جديداً ساعده على تحقيق مكاسب محدودة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الصعود مدعوماً باستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، إلى جانب بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي قد يدعم محاولات التعافي الحالية.

