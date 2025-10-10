سعر الدولار مقابل الين يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-10-2025

ارتفع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السعر لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يعكس ضعف الزخم الإيجابي المسيطر حالياً على تحركاته.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة إلى تأثر السعر بالخروج من نطاق قناة سعرية تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وهو ما يعزز من احتمالية استئناف الهبوط خلال تحركاته القادمة ما لم ينجح السعر في استعادة مستويات محورية.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل