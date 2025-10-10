سعر الدولار مقابل الدولار الكندي في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 10-10-2025

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ثبات مستوى الدعم المهم عند 121,000$، وهو ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق بعض المكاسب، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول السعر تصريف التشبع البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لكن رغم هذا التحسن اللحظي لا يزال السعر يتأثر سلباً بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، إلى جانب استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يشير إلى ضعف احتمالات التعافي الحالية وينذر ببدء موجة هبوط جديدة على المدى القريب.

