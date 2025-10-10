سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 10-10-2025

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على انخفاض حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليكسر الزوج بتلك التراجعات مستوى الدعم المحوري 1.3340، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.

في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما كبح من خسائر الزوج الأخيرة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل