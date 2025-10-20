شكرا لقرائتكم خبر بدر السلوم: BSF يحقق صافي ربح 4,094 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بارتفاع 19% على أساس سنوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرز النتائج المالية:• إجمالي الأصول بلغ 314.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 9% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الإقراض والاستثمارات.• القروض والسلف ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 215.6 مليار ريال سعودي من كلٍّ من قطاعات الشركات والأفراد.• ودائع العملاء بلغت 185.9 مليار ريال سعودي بانخفاض نسبته 4% على أساس سنوي، بسبب تراجع الودائع ذات العائد.• صافي الدخل للتسعة أشهر الأولى من عام 2025 بلغ 4,094 مليون ريال سعودي، بارتفاع 19% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن تكلفة المخاطر وهوامش الأرباح الإيجابية.• الدخل التشغيلي بلغ 7,916 مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع 11% في صافي دخل الفوائد وبدعم من نمو دخل غير الفوائد بنسبة 16%.• هامش صافي الفائدة عند 3.05% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بانخفاض طفيف بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس سنوي.• نسبة التكلفة إلى الدخل عند 32.8% للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، بتحسن قدره 165 نقطة أساس على أساس سنوي.• تكلفة المخاطر بلغت 0.44% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بانخفاض 12 نقطة أساس على أساس سنوي.• العائد على حقوق الملكية عند 10.9% بارتفاع قدره 39 نقطة أساس على أساس سنوي.• رأس المال ظل قويًا، ومستويات السيولة بقيت صحية.==============

أعلن بدر السلوم، الرئيس التنفيذي لـ BSF، أن البنك أظهر أداءً ماليًا قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 19% ليصل إلى 4,094 مليون ريال سعودي. وعلق السلوم على النتائج قائلًا:

“حافظ BSF على أدائه القوي خلال الربع الثالث، محققًا نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي و19% في صافي الدخل. ومع تجاوز نمو الدخل لمعدل نمو المصروفات، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.8%، بينما ظلت تكلفة المخاطر عند مستوى صحي يبلغ 0.44%. وقد كان نمو الإقراض شاملاً عبر قطاعات الشركات والأفراد. ومع اقتراب دورة الاستراتيجية الحالية من نهايتها بنهاية هذا العام، يستعد البنك للإعلان عن خطة استراتيجية جديدة في النصف الأول من عام 2026 لتحديد المرحلة التالية من مسيرة نموه.”

كما أوضح السلوم أن البنك شهد ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 7,916 مليون ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، وشمل ذلك نموًا مزدوج الرقم في كلٍّ من الدخل من الفوائد وغير الفوائد.

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% ليصل إلى 6,476 مليون ريال سعودي، مدفوعًا بزيادة متوسط الأصول المولدة للفوائد، بينما ارتفع الدخل غير القائم على الفوائد بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 1,439 مليون ريال سعودي، نتيجة مكاسب أعلى من الاستثمارات والدخل من العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن في صافي رسوم وعمولات الخدمات المصرفية.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 2,594 مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية. كما انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 2% على أساس ربعي نتيجة تراجع مصاريف الموظفين والاستهلاك.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 165 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 32.8% للتسعة أشهر الأولى من عام 2025 مع تجاوز نمو الإيرادات لتضخم التكاليف.

أظهرت إدارة المخاطر الفعالة انخفاض مخصص انخفاض القيمة بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 752 مليون ريال سعودي. وبالاقتران مع النمو الصحي في القروض، أدى ذلك إلى تحسن تكلفة المخاطر بمقدار 12 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.44% للتسعة أشهر الأولى من عام 2025.

بلغ إجمالي الأصول كما في 30 سبتمبر 2025 نحو 314,946 مليون ريال سعودي، بزيادة 7% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 6% منذ بداية العام لتصل إلى 215,592 مليون ريال سعودي، مدفوعة بالإقراض للأفراد والشركات. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف، بينما بقيت مستويات التغطية قوية.

وتوسع حجم محفظة الاستثمارات بنسبة 8% منذ بداية العام ليصل إلى 65,820 مليون ريال سعودي.

وظلت ودائع العملاء مستقرة عند 185,868 مليون ريال سعودي، إذ عوّضت الزيادة في الودائع غير ذات العائد الانخفاض في الودائع ذات العائد.

كما أبرز السلوم نجاح البنك في إصدار سندات من الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث، والتي شهدت تغطية تجاوزت أربعة أضعاف حجم الطرح، وسط اهتمام قوي من المستثمرين الدوليين، مما يؤكد متانة القاعدة الرأسمالية للبنك ومصادر تمويله المستدامة.

وسلّط الضوء كذلك على توسّع البنك في المبادرات والشراكات والرعايات الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات، بما يعكس التزام BSF بالانسجام مع طموحات رؤية المملكة 2030.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن BSF يواصل تحقيق التقدم في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرًا إلى إطلاق برنامج «أثر» كمنصة شاملة توحد مبادرات البنك البيئية والاجتماعية. وأوضح أن البنك أبرم من خلال «أثر» عدة شراكات استراتيجية خلال الربع الثالث مع جهات حكومية وخاصة محلية ودولية، من أبرزها شراكته مع معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، مما يعكس التزام BSF بإحداث أثر مستدام وملموس من خلال دعم المواهب الإبداعية والمساهمة في إثراء المشهد الفني والثقافي في المملكة العربية السعودية.

واختتم السلوم بالإشارة إلى أن التميز في BSF يتجاوز الأداء المصرفي ليشمل الأثر الإيجابي الذي يتركه البنك في حياة الأفراد والمجتمع.

