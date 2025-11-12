شكرا لقرائتكم خبر عن لوبريف السعودية تعلن بدء أعمال الصيانة الدورية بمرفق ينبع 15 نوفمبر الحالي والان مع بالتفاصيل

تراجعت عملة البيتكوين يوم الأربعاء، مواصلة خسائرها الأخيرة، إذ فشل تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق، على خلفية التقدّم نحو إعادة فتح الحكومة الأمريكية، في تحفيز عمليات شراء تُذكر في أسواق العملات المشفّرة.



وانخفضت البيتكوين بنسبة 1.8% لتسجل 103,344.1 دولارًا بحلول الساعة 00:28 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:28 بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبطت في وقت سابق من اليوم إلى 102,737.9 دولارًا.



وتكافح أكبر عملة رقمية في العالم لتحقيق أي تقدّم ملموس بعد الخسائر الحادّة التي تكبّدتها في أوائل نوفمبر، حين انخفضت مؤقتًا دون مستوى 100 ألف دولار. كما أن التحسّن الأخير في شهية المخاطرة بالأسواق الأوسع نطاقًا لم يمتد إلى أسواق العملات المشفّرة، إذ اتجه المتداولون نحو الأسهم بدلاً من الأصول الرقمية.



اقتراب إعادة فتح الحكومة الأمريكية... والأنظار تتجه إلى تصويت مجلس النواب



اقتربت الحكومة الأمريكية من إنهاء أطول إغلاق في تاريخها هذا الأسبوع، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ يوم الاثنين إجراءً يهدف إلى إتاحة مزيد من التمويل الحكومي حتى 30 يناير المقبل.



ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث تشير الأغلبية الجمهورية إلى نواياها بالموافقة عليه خلال تصويت يُتوقع إجراؤه يوم الأربعاء، قبل أن يُحال إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وإقراره رسميًا.



وقد أسهم التفاؤل بشأن قرب إنهاء الإغلاق، الذي دخل يومه الـ42 يوم الثلاثاء، في رفع معنويات الأسواق المعتمدة على المخاطرة، ولا سيما أسواق الأسهم، غير أن المتعاملين ابتعدوا إلى حدّ كبير عن العملات المشفّرة، مع تراجع الثقة في القطاع بفعل تزايد الشكوك حول شركات الاحتياطي من البيتكوين (Bitcoin Treasuries).



الصين تتهم الولايات المتحدة بسرقة بيتكوين بقيمة 13 مليار دولار



اتهمت هيئة الأمن السيبراني الصينية يوم الثلاثاء الحكومة الأمريكية بسرقة نحو 13 مليار دولار من عملة البيتكوين.



وتتعلّق الاتهامات بسرقة 127,272 بيتكوين من مجمّع التعدين الصيني LuBian في ديسمبر 2020، في واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ العملات الرقمية.



وبحسب السلطات الصينية، فإن عملية الاختراق كانت "هجومًا إلكترونيًا على مستوى دولة" قادته الولايات المتحدة.



جيه بي مورغان يبدأ بإطلاق عملة رقمية جديدة للمؤسسات



بدأ بنك جيه بي مورغان تشيس آند كو (JPMorgan Chase & Co) الأمريكي العملاق هذا الأسبوع بإطلاق رمز إيداع رقمي جديد يُعرف باسم JPM Coin مخصّص للمستثمرين المؤسسيين، في خطوة تأتي ضمن توسّع البنك والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى في أسواق الأصول الرقمية.



ويمثّل الرمز ودائع بالدولار في البنك، ويسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الأموال عبر شبكة البلوكشين التابعة لـ"كوينبيس" (Base)، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء.

تراجع جماعي لأسعار العملات المشفّرة

تراجعت أسعار العملات الرقمية على نطاق واسع متتبعةً هبوط البيتكوين، في ظل استمرار الضغوط السلبية على معنويات المستثمرين تجاه سوق الكريبتو.



وانخفضت عملة إيثريوم (Ether)، ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم، بنسبة 2.8% لتصل إلى 3,448.93 دولارًا، بينما تراجعت ريبل (XRP) بنسبة 3.1% إلى 2.3986 دولارًا.