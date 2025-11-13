الاقتصاد

سعر سهم مسيعيد (MPHC) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 13-11-2025

سعر سهم مسيعيد (MPHC) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 13-11-2025

2025-11-13

2025-11-13 00:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وذلك وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 118.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 125.70 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

