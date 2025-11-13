سعر النفط الخام يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 13-11-2025

واصل سعر سهم مسيعيد (MPHC) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.228 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 1.183 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط