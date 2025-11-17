سعر سهم بنك الدوحة (DHBK) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-11-2025

شهد سعر سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (8150) مكاسب حادة في آخر جلساته، ليتصدر بهذا الارتفاع قائمة اكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 9.45 ريال، مصحوباً في ذلك بزيادة كبيرة في احجام التداول، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 9.45 ريال، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي له عند سعر 7.65 ريال، ويظل هذا السيناريو السلبي قائماً طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.80 ريال، مع وجود فرص لإعادة اختباره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط