الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع عقب محضر اجتماع الفيدرالي

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء ي أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أثار عدم اليقين والشكوك بشأن السياسة النقدية.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادر يوم الأربعاء، أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط خلافات حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.



ورغم أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أقرت خفضاً في الاجتماع، فإن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بات أقل وضوحاً. وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، إذ أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كان المستثمرون يترقبونه على نطاق واسع، وقال “العديد” منهم إن لا حاجة لمزيد من الخفض على الأقل خلال عام 2025.



وجاء في المحضر: “رأى عدد من المشاركين أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تطوّر الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة بين الاجتماعين. وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لسيناريوهاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لبقية العام.”



وفي لغة الفيدرالي، يشير مصطلح "العديد" إلى عدد أكبر من "عدد من"، ما يعني ميلاً ضد خفض الفائدة في ديسمبر. لكن مصطلح “المشاركين” لا يشير بالضرورة إلى الأعضاء أصحاب حق التصويت. فبينما حضر الاجتماع 19 مشاركاً، يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات الفعلية غير واضح.



تتسق تلك الإشارات مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، حين قال إن خفض ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 100.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.6466.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار الأجور في أستراليا سجل نمواً بنسبة 0.8% في الربع السنوي الثالث بالتماشي مع التوقعات.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7114.