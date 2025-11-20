النفط ينخفض وسط تفاؤل بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الخميس في ظل تزايد التوقعات بشأن تثبيت الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.



يأتي ذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري عن شهر سبتمبر أيلول والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 50 ألف وظيفة، ومقارنة بفقدان 4 آلاف وظيفة في أغسطس آب.



وأعرب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تبنيهم لهجة حذرة بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم حيث يرون الحاجة إلى تثبيت الفائدة لا خفضها في اجتماع ديسمبر كانون الأول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 100.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 100.03 نقطة.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6455.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7096.