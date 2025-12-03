سعر سهم باتك (4110) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 02-12-2025

انزلق سعر سهم صكوك (SOKOUK) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليعلن بذلك عزمه على تمديد هبوطه التصحيحي على المدى القصير، خاصة مع وجود ضغط سلبي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 84.20 دينار، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 75.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط