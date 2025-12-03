لايت كوين (LTCUSD) يمدد من مكاسبه – تحليل – 03-12-2025

تراجع سعر سهم تي جي إكس TJX COMPANIES, INC. (THE) (TJX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 145.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 154.65$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد