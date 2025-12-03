الاقتصاد

ريبل (XRPUSD) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 03-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • ريبل (XRPUSD) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 03-12-2025 1/2
  • ريبل (XRPUSD) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 03-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبل (XRPUSD) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-03 12:39PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم تي جي إكس TJX COMPANIES, INC. (THE) (TJX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 145.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 154.65$ استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا