سعر النحاس يستأنف الارتفاع-توقعات اليوم 5-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-05 07:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر النحاس تشكيله لتداولات صاعدة محاولا بذلك الثبات فوق مستوى 5.3200$ ليفتح ذلك باب إضافي لتحقيق المزيد من المكاسب كما هو متوقع سابقا, فاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيعزز فرص الوصول قريبا نحو الهدف المستقر عند 4.5000$ والذي قد يشكل بدوره حاجز مهم أمام التداولات الحالية.

 

أما عودة السعر للتذبذب دون 5.2000$ فإن ذلك قد يجبره على تأجيل الهجوم الصاعد لفترة مؤقتة وليضطر لتفعيل المسار التصحيحي الهابط باستهدافه لمستوى 4.9500$ قبل أي محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2500$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

