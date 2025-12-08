شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحرك صعودًا استنادًا على ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم •استقرار مستويات التضخم في الولايات المتحدة

•مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لثالث خفض في أسعار الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتحرك صعودًا في اتجاه أعلى مستوى في ستة أسابيع، استنادًا على الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية،و المتضرر من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.



أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار ،في أحدث مؤشرات استقرار مستويات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.



تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأخير هذا العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات مستقرة حاليًا فى الأسواق حول خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس ،فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى (4218.97 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,197.59$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 4,191.60$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.2% ،في ثالث خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 4,264.60 دولارًا للأونصة.



•وبسبب تلك العمليات ،سجل المعدن الثمين "الذهب" تراجع أسبوعي بنحو 0.5% ،في ثاني خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وسط ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



تتوالي البيانات الاقتصادية الباهتة في الولايات المتحدة ،وأظهرت أحدث البيانات الصادرة يوم الجمعة عن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار ،في أحدث مؤشرات استقرار مستويات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.



الفائدة الأمريكية

•صرح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والمحافظ كريستوفر والر، بأن تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر قد يكون مبررًا نظرًا لضعف سوق العمل.



•صرّح كيفن هاسيت، الذي برز كأقوى مرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي ، بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع هذا الأسبوع مستقر حاليًا عند 87% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 13%.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأخير فى هذا العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات تشير إلى خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس، فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول احتمالات الاستمرار فى تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة فى 2026.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وانتهت دون أي تأثير يُذكر، مما يجعل الاحتياطي الفيدرالي على مساره لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وتوقعات تخفيف السياسة النقدية يدفع الذهب نحو الارتفاع.



وأضاف ووترر: إن خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع هذا الأسبوع يُبقي الدولار تحت السيطرة، وفي الوقت نفسه يمنح سعر الذهب مجالًا للتحرك صعودًا.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 0.33 طن متري ،لينزل الإجمالي على 1,050.25 طن متري ،ليتخلي عن إجمالي 1,050.58 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

