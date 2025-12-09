الإيثريوم يرتفع مع تحول الأنظار نحو قرار الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب عن كثب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المنتظر في الأسبوع الجاري انعقاد اجتماعات لبنوك مركزية عالمية على رأسها الفيدرالي الأمريكي لإصدار قرار السياسة النقدية.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع (بنسبة احتمالية تصل إلى 89.6%) خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة في عام 2025، فيما تتركز الأنظار على تقرير التوقعات الفصلية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 99.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7216.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6623.