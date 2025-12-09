الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة في ظل ترقب اجتماع الفيدرالي

هبطت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الإثنين إلى ما دون 11 دولارًا للبوشل لأول مرة منذ 30 أكتوبر، وسط تكهنات بأن الصين لن تشتري كميات كافية من الفول الأميركي لدعم الأسعار عند مستويات أعلى، وذلك بعدما توقّعت الحكومة الأميركية زيادة في المساحات المزروعة بالمحصول.

وتراجعت أيضًا عقود القمح والذرة بفعل وفرة الإمدادات العالمية.

وفقدت أسعار فول الصويا أكثر من 6% من أعلى مستوى في 17 شهرًا البالغ 11.69 ونصف دولار والمسجل الشهر الماضي، عقب هدنة تجارية بين واشنطن وبكين أعادت المشتريات الصينية من الفول الأميركي.

غير أن وتيرة الشراء الصينية جاءت أقل من توقعات المتعاملين، إذ وصلت مشتريات الجمعة البالغة 462 ألف طن متري بإجمالي مبيعات أميركية إلى الصين يبلغ نحو 2.7 مليون طن منذ إبرام الهدنة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسّنت قد قال في أكتوبر إن الصين ستشتري سريعًا 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي، لكنه بدا الأسبوع الماضي وكأنه يُرجئ الموعد المستهدف إلى نهاية فبراير.

وتوقّع محللو "سيتي" أن تشتري الصين 10 ملايين طن بنهاية العام، وهو رقم يفوق بشكل ملحوظ تقديرات معظم المتعاملين في السوق.

وكتب محللو البنك في مذكرة: "نتوقّع استمرار مكاسب أسعار فول الصويا بدعم من التزام الصين بتوفير حد أدنى لصادرات الفول الأميركية، على أن تصل إلى 11.50 دولار للبوشل خلال 3 أشهر، و12.50 دولار للبوشل خلال 12 شهرًا".

وفي الأثناء، قالت وزارة الزراعة الأميركية (USDA) إن المزارعين مرشحون لزيادة مساحات فول الصويا وتقليص زراعة الذرة والقمح في موسم التسويق المقبل.

ويُنتظر أن تصدر الوزارة تقريرها الشهري للعرض والطلب يوم الثلاثاء، مع توقّعات المحللين بأن ترفع تقديرها لمخزونات نهاية العام من فول الصويا الأميركي، وأن تخفض توقعاتها لمخزونات القمح والذرة، اللذين شهدا طلبًا أقوى على التصدير.

وقال دينيس فوزنيسينسكي، المحلل لدى بنك الكومنولث: "على المستوى العالمي، يبدو أن الطلب على القمح يتحسّن. لكن وفرة الإمدادات تجعل من الصعب تصور تحرك الأسعار نحو مستويات أعلى".

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.2% إلى 4.43 دولار للبوشل.

الصويا

وهبطت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.01% إلى 10.93 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.2% إلى 5.34 دولار للبوشل.