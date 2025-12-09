سعر سهم نقي (2282) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-12-2025

ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية (4140) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي، وليعيد اختبار مستوى المقاومة المحوري 1.97 ريال، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.97 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 1.77 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط