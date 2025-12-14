سينومي ريتيل توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية بقيمة 1.58 مليار ريال

انخفضت أسعار فول الصويا بما بين 12 و13 سنتًا للعقود القريبة خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية للسلع، وذلك رغم المشتريات الصينية.

وسجل متوسط سعر الكاش الوطني لفول الصويا وفق cmdtyView انخفاضًا بمقدار 11 3/4 سنت ليصل إلى 10.10 3/4 دولار.

في المقابل، ارتفعت عقود فول الصويا المطحنة (Soymeal) بمقدار 1.70 دولار، بينما تراجعت عقود زيت الصويا (Soy Oil) بمقدار 85 نقطة. تم تسجيل 26 عملية تسليم لعقد فول الصويا المطحنة لشهر ديسمبر، و34 عقدًا لعقد زيت الصويا. وينتهي عقد ديسمبر اليوم.

وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) صباح اليوم عن بيع خاص للصويا إلى الصين بلغ 132 ألف طن متري. وبلغت المشتريات المعروفة للصين (من خلال المبيعات الفلاش اليومية والبيانات الأسبوعية) 3.5 مليون طن متري حتى الآن.

كما تم الإبلاغ عن بيع فول الصويا المطحنة إلى المكسيك بكمية 104,328 طنًا متريًا، منها 93,895 طنًا للسنة التسويقية الحالية و10,433 طنًا للسنة القادمة.

من المتوقع صدور تحديث إضافي لتقرير المبيعات التصديرية يوم الاثنين. ويتوقع المتعاملون مبيعات فول الصويا بين 0.8 و3 ملايين طن متري للأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر، بينما تقدر مبيعات المطحنة بين 100,000 و450,000 طن متري، ومبيعات زيت الصويا بين 5,000 و25,000 طن متري.

وأعدت شركة Sinograin، المخزّن الصيني الحكومي، مزادًا جديدًا لاستيراد 513,000 طن متري من فول الصويا مقرر يوم الثلاثاء المقبل.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.3% إلى 4.40 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.5% إلى 10.76 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.7% إلى 5.29 دولار للبوشل.