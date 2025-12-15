سعر الذهب يستعيد زخمه الصاعد - توقعات اليوم – 15-12-2025

عزز سعر سهم شركة التصنيع الوطنية (2060) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في محاولة من السهم لتصريف البعض من هذا التشبع البيعي، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.42 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 9.46 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط