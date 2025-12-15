الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 15-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-15 02:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض جزء من خسائره السابقة، مستفيداً من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي واضحة، ما ساعد السعر على إظهار بعض التماسك والارتداد اللحظي، محاولاً تصريف البعض من هذا التشبع البيعي

 

إلا أن هذه المحاولات لا تزال محدودة في ظل تأثر السعر بكسر خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به ويجعل أي صعود حالياً أقرب لحركة تصحيحية مؤقتة.

