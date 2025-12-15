الاقتصاد

سعر البلاتين يحقق الأهداف– توقعات اليوم 15-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-15 05:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر النحاس تداولات يوم الجمعة بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 5.1300$ مؤكدا تمسكه المستمر بالسيناريو الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة لنلاحظ مهاجمته مجددا للعائق المستقر عند 5.3200$.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من تأكيد اختراق العائق ليفتح ذلك باب تسجيل مكاسب جديدة قد تمتد أولا نحو 5.5000$ والذي طالما شكّل بدوره الهدف الرئيسي التالي للتداولات الإيجابية, أما هبوط السعر دون 5.1300$ وتقديمه لإغلاق سلبي سيدفع به ذلك لتشكيل موجات تصحيحية قوية ليتكبد من خلالها لعدة خسائر بتسلله أولا نحو 4.9500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2000$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

