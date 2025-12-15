سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 15-12-2025

قدّم سعر الزوج إغلاق سلبي جديد دون المقاومة الممتدة نحو 208.95 ليجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ تسلله بتداولات هذا الصباح نحو 207.35, مواصلة تعرض السعر للضغوط السلبية بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد أهمية مراقبة تصرف السعر في حال وصوله نحو الدعم الإضافي المستقر عند 206.95.

فالثبات المتكرر فوق الدعم المستهدف سيعزز فرص تشكيل السعر لمحاولات إيجابية ليستهدف من خلالها لمستوى 208.10 وصولا للمقاومة الرئيسية المذكورة سابقا, أما الهبوط دون هذا الدعم وتقديم إغلاق سلبي سيفتح ذلك باب لاستئناف الهجوم التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 206.30 و205.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 206.95 و 208.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي