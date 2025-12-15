دوج كوين (DOGEUSD) يتقدم بتأثير دعم محوري – تحليل – 15-12-2025

يستقر سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ومتأثراً بثبات مستوى الدعم المفصلي 12.50، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.25، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المذكور 12.50 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط