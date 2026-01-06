شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية بالدولار ضمن برنامج بقيمة 5 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع موازنة الأسواق بين توقعات وفرة المعروض العالمي خلال العام الجاري، وبين حالة عدم اليقين التي تحيط بإنتاج النفط الفنزويلي عقب قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 34 سنتاً، أو 0.55%، إلى 62.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 30 سنتاً، أو 0.51%، إلى 58.62 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارغا، محلل أسواق النفط لدى PVM Oil: «من السابق لأوانه تقييم تأثير اعتقال نيكولاس مادورو على توازن سوق النفط. إلا أن ما يبدو واضحاً، مع ذلك، هو أن إمدادات النفط ستكون كافية في عام 2026، سواء مع زيادة في إنتاج هذا العضو في منظمة أوبك أو بدونها».

وكان مشاركون في السوق استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر/كانون الأول قد قالوا إنهم يتوقعون تعرض أسعار النفط لضغوط خلال عام 2026، بسبب ارتفاع المعروض وضعف الطلب.

ضغوط سعرية إضافية بعد اعتقال مادورو

وقد تتفاقم الضغوط السعرية نتيجة قيام الولايات المتحدة باعتقال زعيم فنزويلا يوم السبت، وما قد يترتب على ذلك من تسريع محتمل لإنهاء الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وقال جانيف شاه، المحلل لدى ريستاد إنرجي (Rystad): «نقدّر أن الإمدادات الإضافية لن تتجاوز 300 ألف برميل يومياً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك في ظل إنفاق إضافي محدود. ويمكن تمويل جزء من هذه الزيادة ذاتياً من قبل شركة النفط الحكومية PDVSA، إلا أن الوصول إلى إنتاج يبلغ 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040 سيتطلب التزاماً من رأس المال الدولي».

وقال شخص مطلع أبلغ رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الاجتماع مع كبار التنفيذيين في شركات النفط الأميركية هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز إنتاج النفط في فنزويلا.

وتُعد فنزويلا عضواً مؤسساً في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل. إلا أن قطاع النفط الفنزويلي يعاني منذ سنوات من تراجع حاد، يُعزى جزئياً إلى نقص الاستثمارات والعقوبات الأميركية.

وبلغ متوسط إنتاج فنزويلا من النفط العام الماضي نحو 1.1 مليون برميل يومياً. غير أن محللين في قطاع الطاقة قالوا إن إنتاج البلاد قد يرتفع بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً خلال العامين المقبلين، في حال تحقق الاستقرار السياسي وتدفقت الاستثمارات الأميركية.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إن هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية بعيدة المدى استهدفت مستودعاً للنفط في منطقة ليبيتسك الروسية، إضافة إلى ترسانة صواريخ وذخيرة في منطقة كوستروما.

من جانبها، قالت شركة ريلاينس إندستريز (RELI.NS) إنها لا تتوقع أي شحنات من النفط الخام الروسي خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما قد يؤدي إلى خفض واردات الهند من النفط الروسي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة قد تفرض زيادات إضافية على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الهندية، بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.