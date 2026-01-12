تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-01-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك كما توقعنا له عقب إعادة اختبار مستوى المقاومة المحوري 1.1700، والذي تزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.