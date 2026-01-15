شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يواصل التعافي مع تركيز الأسواق على مشروع قانون أمريكي لتنظيم العملات المشفرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة بيتكوين يوم الخميس، مواصلةً موجة التعافي الأخيرة، مع قيام الأسواق بتقييم مشروع قانون أمريكي مقترح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لقطاع العملات المشفرة.

وعاودت أكبر عملة رقمية في العالم الارتفاع بعد بداية بطيئة للعام، وذلك عقب إفصاح شركة ستراتيجي، أكبر جهة مؤسسية حائزة لبيتكوين، عن عملية شراء كبيرة هذا الأسبوع. ومع ذلك، ظلت بيتكوين دون المستوى النفسي المهم عند 100 ألف دولار، في ظل استمرار الضغوط على شهية المخاطرة تجاه الأصول الرقمية.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 1.4% لتصل إلى 96,370.1 دولار بحلول الساعة 00:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:05 بتوقيت غرينتش)، مسجلةً أقوى مستوى لها في شهرين.

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل مناقشة مشروع قانون العملات المشفرة بعد معارضة كوين بيز

قالت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء إنها أجّلت مناقشة مشروع قانون مقترح لتنظيم العملات المشفرة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز غلوبال، معارضته للإجراء.

وأوضح السيناتور تيم سكوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مناقشة مشروع القانون، التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس، تم تأجيلها.

وفي منشور سابق له يوم الأربعاء، انتقد أرمسترونغ مشروع القانون، وقال إن كوين بيز لا يمكنها دعمه بصيغته الحالية.

ووجّه أرمسترونغ انتقادات لعدة بنود في المشروع، من بينها اقتراح حظر الأسهم المرمّزة، وفرض قيود على التمويل اللامركزي، وتقليص دور الرقابة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، إضافة إلى «مسودات تعديلات من شأنها القضاء على مكافآت العملات المستقرة».

وقال أرمسترونغ: «هذه النسخة أسوأ بكثير من الوضع القائم حاليًا. نفضّل عدم وجود قانون على الإطلاق على تمرير قانون سيئ»، منتقدًا المشروع الذي يحظى بدعم من الحزبين.

وكانت كوين بيز من أبرز الجهات المانحة خلال دورة الانتخابات الأمريكية لعام 2024 للكيانات الداعمة للعملات المشفرة، وتُعد طرفًا رئيسيًا في المفاوضات المتعلقة بمشروع القانون، علمًا بأنها أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

ولطالما طالبت صناعة العملات المشفرة بإطار تنظيمي شامل، في مسعى لتوضيح ما إذا كان ينبغي تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية أم كسلع.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتخلف مع استمرار ضعف شهية المخاطرة

تخلّفت أسعار العملات المشفرة الأخرى عن مكاسب بيتكوين، وظلت تحت الضغط مع استمرار ضعف شهية المخاطرة في الأسواق عمومًا.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية العالمية مرتفعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي تدخل أمريكي إضافي محتمل في فنزويلا وإيران.

وعلى الرغم من تعافي بيتكوين، فإنها واصلت التداول بخصم داخل الأسواق الأمريكية، وتحديدًا على منصة كوين بيز، مقارنة بالمتوسطات العالمية. ويشير هذا الاتجاه، المستمر منذ منتصف ديسمبر، إلى بقاء الطلب من المستثمرين الأفراد ضعيفًا.

وبين العملات البديلة، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.6% إلى 3,312.22 دولار. كما انخفضت عملة XRP بنسبة 2.4%، في حين تراجعت BNB بنسبة 0.5%.