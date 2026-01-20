تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 20-01-2026

انخفض سعر سهم ماستركارد Mastercard Incorporated (MA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 553.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 527.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط