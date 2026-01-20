الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-01-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-20 12:38PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم يونايتد هيلث جروب  UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 321.65$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 376.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا