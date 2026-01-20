تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-01-2026

انخفض سعر سهم يونايتد هيلث جروب UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 321.65$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 376.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد