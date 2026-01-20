تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 20-01-2026

هبط سعر عملة داش (DASHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم المحوري 72.35$، ويأتي هذا بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم المذكور 72.35$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 62.85$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط