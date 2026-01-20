شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-20 16:37PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 90,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر القادمة.