تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 20-01-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم 90,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر القادمة.