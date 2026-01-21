سعر النفط الخام يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 21-01-2026

مدد سعر سهم الخليج الدولية (GISS) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 2.735 ريال، ليؤكد على سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 2.735 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 2.93 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد