سعر البتكوين (BTCUSD) يرتفع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 21-01-2026

يحلق سعر الذهب (GOLD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتمكن من اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 4,800$ لأول مرة في تاريخه، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً لتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الأداء القوي في ظل سيطرة كاملة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بتحركات السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.

كما يستمر الضغط الإيجابي نتيجة تداولات الذهب أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع توارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يعكس قوة الزخم الحالي مع الحاجة لمراقبة أي تهدئة محتملة.