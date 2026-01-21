سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 21-01-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله إلى مستوى الدعم 88,000$، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، هذا الارتكاز منح السعر قدراً من الزخم الإيجابي، ساعده على تحقيق مكاسب لحظية يحاول من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة.

وفي الوقت نفسه يعمل السعر على تصريف جزء من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ما يعزز من فرص التماسك ومحاولات التعافي، ويأتي ذلك رغم التأثير السلبي السابق الناتج عن كسر خط الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، والذي لا يزال يلقي بظلاله على حركة السعر الحالية.