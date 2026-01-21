- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 21-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-21 02:44AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله إلى مستوى الدعم 88,000$، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، هذا الارتكاز منح السعر قدراً من الزخم الإيجابي، ساعده على تحقيق مكاسب لحظية يحاول من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة.
وفي الوقت نفسه يعمل السعر على تصريف جزء من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ما يعزز من فرص التماسك ومحاولات التعافي، ويأتي ذلك رغم التأثير السلبي السابق الناتج عن كسر خط الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، والذي لا يزال يلقي بظلاله على حركة السعر الحالية.