سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 21-01-2026

ارتفع قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتصل تلك المؤشرات لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ومتأثراً بارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي أكسبه زخماً إيجابياً مضاعفاً في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ما يعزز من فرص صعود الزوج في الفترة المقبلة.