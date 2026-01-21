الاقتصاد

سعر البلاتين يحاول استئناف الارتفاع– توقعات اليوم 21-1-2026

سعر البلاتين يحاول استئناف الارتفاع– توقعات اليوم 21-1-2026

2026-01-21

استغل سعر البلاتين اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها مجددا للعزم الإيجابي ليشكل بذلك اندفاع صاعد جديد متجاوزا بذلك العائق المستقر عند 2420.00$ لنلاحظ تسجيله حاليا لهدف تاريخي جديد بملامسته لمستوى 2444.00$.

 

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 2340.00$ للدعم الإضافي ليؤكد ذلك احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد ولنشير إلى أن توفر فرصة قوية لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من 2500$ و2545.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2400.00$ و 2500.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

