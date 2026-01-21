الاقتصاد

سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 21-1-2026

سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 21-1-2026

2026-01-21 03:44AM UTC

لا يزال سعر النحاس متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية إضافة للثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 5.9700$ ليعوّق ذلك فرص تجديده للمحاولات الصاعدة مما يزيد فرص تشكيله لموجات تصحيحية هابطة جديدة خلال الفترة القريبة لنتوقع استهدافه لمستوى 5.6500$ وصولا للدعم الرئيسي الأول المستقر عند 5.5100$.

 

أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه، سيفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة لنتوقع انجذابه أولا نحو مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 6.1900$ والتي بتجاوزها سيؤكد انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة خلال التداولات المستقبلية.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6500$ و 5.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

