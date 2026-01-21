سعر الباوند مقابل الين يرتد بعد تسجيل الهدف-توقعات اليوم 21-1-2026

أكد سعر المؤشر استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بثباته خلال تداولات يوم أمس دون الحاجز المستقر عند 6900.00 لنلاحظ تشكيله لعدة موجات هابطة وتسجيله لبعض الأهداف المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 6793.00.

نشير إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات الجانبية إلا أن الثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا وبمحاولة تشكيل مستوى 6860.00 لحاجز إضافي, سيزيد ذلك من فعالية السيناريو السلبي لنتوقع محاولة استهداف السعر قريبا لمستوى 6775.00 والذي بكسره سيجبره على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 6730.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6730.00 و 6850.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض